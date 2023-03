Argentine-France : les mots de Lionel Messi sur la finale de Kylian Mbappé

La finale de la dernière Coupe du Monde 2022, remportée par l’Argentine face aux Bleus, restera gravée dans les mémoires. Lionel Messi, qui a remporté le seul trophée qu’il lui manquait, a d’ailleurs avoué que le scénario de la finale était complétement fou. Dans un entretien ce lundi, le capitaine de l’Albiceleste et revenu sur la performance des Bleus et du triplé de Kylian Mbappé, son partenaire en club.

La suite après cette publicité

«C’est un moment qui restera gravé dans nos mémoires, pour ceux qui ont pu disputer cette finale et pour tout le peuple argentin. C’était fou comment le match s’est déroulé. Kylian Mbappé a été incroyable, marquer trois buts dans une finale et ne pas être champion, c’est quelque chose de fou. Mais il l’a déjà gagné aussi, il sait ce que c’est d’être Champion du monde. Maintenant, c’est bien qu’on joue ensemble et on peut faire de grandes choses, à Paris», a expliqué l’Argentin au micro de la chaîne du PSG.

À lire

Ligue des Champions : et si l’absence de Neymar faisait les affaires du PSG ?