Ligue 1 : Lens enchaîne face à Rennes grâce à Wesley Saïd

Rennes, 12e avant la rencontre face à Lens, poursuivait sa reconstruction sous la supervision d’Habib Beye, avec un bilan prometteur (4 victoires, 2 défaites) malgré une claque face au PSG (1-4). Les Bretons alignaient un 3-5-2 avec Meïté et Kalimuendo en attaque, et Matusiwa faisait son retour au milieu. Lens, relancé par sa victoire à Marseille (1-0) après quatre défaites, restait à six points de Lyon (6e) dans la course à l’Europe. Sotoca épaulait Saïd et Agbonifo en attaque dans un 3-4-1-2, avec Medina de retour en défense. Diouf, Thomasson et Zaroury débutaient sur le banc.

Dès la 2e minute, une mésentente entre Ryan et Bah a failli coûter cher aux Lensois, mais le gardien a finalement maîtrisé le ballon sans dommage. De son côté, Brice Samba, de retour à Bollaert, a été vivement sifflé par le public lensois dès son premier ballon (5e). Lens s’est ensuite procuré une première occasion à la 20e minute, lorsque Sotoca a tenté une volée après un ballon mal dégagé, sans inquiéter Samba. Truffert a ensuite vu sa frappe captée par Ryan (30e) avant que Kalimuendo, lancé en profondeur, ne bute sur le gardien lensois (33e). À la 36e, Kalimuendo, de nouveau, a bien cru ouvrir le score après un excellent travail de Faye, mais la VAR a annulé son but pour une main au départ de l’action.

Lens s’impose et reprend des couleurs

Lens a frappé fort dès le début de la seconde période. Sur un corner d’El Aynaoui, Saïd a devancé Cissé et placé une tête imparable au premier poteau, surprenant Samba (47e, 1-0). Quelques minutes plus tard, il a cru doubler la mise en profitant d’une erreur de Jacquet, mais l’action a été annulée pour un hors-jeu de Nzola au départ du mouvement (50e). Les occasions se sont enchaînées. Sotoca, bien lancé par Aguilar, a tenté sa chance dans un angle fermé, forçant Samba à une belle parade (59e). Rennes a aussitôt réagi avec une frappe puissante de Faye aux 20 mètres, détournée par Ryan, qui a fait arrêt décisif (60e).

Lens a maintenu son avantage, mais Rennes a continué de pousser. Assignon a failli égaliser en profitant d’une erreur de Machado pour se présenter face au gardien australien, mais sa frappe enroulée a terminé loin de la cage des Sang et Or (70e). Malgré quelques occasions dans les trente dernières minutes, le score est resté inchangé. Après sa victoire contre l’OM la semaine dernière, Lens enchaîne donc et respire un peu plus facilement. Le club du Nord consolide ainsi sa 8e place en Ligue 1 avec 39 points. De son côté, Rennes reste stable à la 12e position du Championnat de France.