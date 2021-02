Tottenham : le calvaire se poursuit pour Gareth Bale

Lorsque Gareth Bale quittait Madrid pour revenir à Tottenham pendant l'intersaison, certains avaient l'espoir de le voir renaître de ses cendres. Entre prestations insipides et pépins physiques, le Gallois vivait un calvaire à Madrid, où son importance dans l'équipe de Zinedine Zidane était anecdotique. De retour en terres conquises, chez les Spurs, Bale pouvait espérer se relancer...

Mais très vite, la réalité du terrain a repris le dessus. C'est simple, le joueur n'entre pas dans les plans de José Mourinho. Le Special One « en a marre de Bale », résume le quotidien madrilène AS, toujours très attentif aux prestations de celui qui a été le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène. Lors du derby face à Chelsea jeudi dernier, il n'est même pas entré en jeu, et le tacticien lusitanien a préféré ne pas utiliser tous les changements disponibles plutôt que de faire entrer le joueur prêté par les Merengues, qui était pourtant le seul joueur offensif sur le banc en fin de match.

Le Real Madrid ne va pas pouvoir s'en débarrasser

Si les dirigeants madrilènes espéraient que ce prêt permette à leur numéro 11 de reprendre de la valeur afin de s'en débarrasser définitivement, une chose semble très claire : Tottenham ne tentera pas de le conserver, et la valeur du joueur ne fait que de baisser. Titularisé à deux reprises en championnat seulement (6 apparitions au total), le joueur qui appartient au champion d'Espagne se fait même reprendre de volée dans les médias. Oliver Holt, éditorialiste pour le Daily Mail, qualifie le Gallois « d'échec coûteux et humiliant », dans des propos dont se régale AS.

Florentino Pérez et compagnie sont prévenus : Gareth Bale risque d'être de retour dès cet été, avec toutes les problématiques que cela implique. Avec un contrat qui court jusqu'en 2022, les dirigeants madrilènes vont devoir trouver une solution, d'autant plus que le salaire du joueur va continuer à peser très lourd dans un contexte financier peu évident.