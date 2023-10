Juve : le nouveau salaire effarant de Paul Pogba

La suite après cette publicité

La fin est peut-être plus proche que prévue pour Paul Pogba. De retour à la Juve à l’été 2022, le milieu de terrain devenait le joueur le mieux payé de la Vieille Dame en ne participant qu’à 10 rencontres TCC la saison dernière. La faute à des pépins physiques, trop nombreux dans la carrière de l’ex-mancunien. Mais depuis, le Français nourrissait de grandes ambitions. En vain. Paul Pogba a été testé positif à la testostérone. Un véritable tournant pour le Champion du Monde 2018.

En effet, la Juventus ne s’est pas faites prier pour sanctionner son joueur. Celui-ci est désormais séparé du reste du groupe, ne peut plus communiquer avec le personnel du club et son salaire a été grandement réduit. Selon AS, Paul Pogba ne toucherait qu’environ 2000€ par mois, contre quasiment 10 M€ il y a encore quelques jours. Le milieu de terrain subit la réglementation, qui fixe le salaire minimum à 42 000€ par an. Un énorme manque à gagner pour le Français qui n’est sans doute pas à plaindre non plus.