Ligue 1 : l'OGC Nice tombe lourdement à Lens et s'éloigne du podium

Après le traditionnel multiplex du dimanche après-midi, le RC Lens accueillait l'OGC Nice dans une très belle ambiance à Bollaert pour l'un des chocs de la 31e journée de Ligue 1. Un beau duel en perspective entre les Sang et Or, 10es avant la rencontre, et des Aiglons 5es à cinq points du podium. La baisse au classement du Gym était expliquée par une série de trois matches sans la moindre victoire en championnat (2 nuls, 1 défaite), tandis que le club nordiste connaissait une dynamique irrégulière (2 succès, 1 nul et 2 revers). Pour se relancer dans la course à l'Europe, Franck Haise préférait laisser Clauss sur le banc pour Frankowski, tandis que Christophe Galtier faisait confiance à Guessand en attaquant aux côtés de Delort et Gouiri.

Les Niçois mettaient la pression sur la défense lensoise dès la première minute de jeu par le biais Gouiri, mis en échec par Jean-Louis Leca (1e). L'ancien Lyonnais était ensuite imité par ses compères en attaque, Delort (11e, 14e) et Guessand (12e) mais ne connaissaient pas plus de réussite que le numéro 11. S'en suivait ensuite un gros choc entre Atal et Haïdara, qui valait à ce dernier un carton rouge direct (17e), laissant ses coéquipiers à 10 durant plus d'une heure. Cette infériorité numérique entraînait une plus grosse domination des Aiglons, qui multipliaient les occasions sans pour autant être justes dans le dernier geste grâce à un très bon Leca (22e, 27e, 43e). Sauf quelques contres infructueux des locaux et un Kluivert à peine trop court au second poteau (45e), les deux formations rejoignaient les couloirs de Bollaert-Delelis sur un score nul et vierge.

Des Lensois revigorés

Au retour des vestiaires, le RC Lens tentait de surprendre son adversaire de l'après-midi grâce au nouvel entrant Kalimuendo, qui se retrouvait dans la surface face à Benitez mais le Parisien envoyait sa frappe au-dessus des buts du Franco-Argentin (46e). Et au fil des minutes, les hommes de Franck Haise ne voulaient pas subir dans le jeu et le faisaient savoir, n'hésitant pas à mettre le pied sur le ballon et de vite attaquer pour bousculer une arrière-garde niçoise endormie en début de seconde période. Ces efforts étaient payants puisque Kalimuendo concrétisait un beau mouvement collectif venu de la gauche et faisait trembler les filets au second poteau (1-0, 51e). En confiance, Lens doublait la mise quatre minutes plus tard par le biais de Doucouré, tranquille pour ajuster son enroulé à 25 mètres (2-0, 55e). Rien n'allait pour Nice : deux buts concédés suivis de l'expulsion de Lemina après deux cartons jaunes (50e, 57e).

Kalimuendo aggravait la mise après un superbe appel-contre appel avant de dribbler Benitez, sorti de ses buts, et pousser le ballon dans le but vide (3-0, 67e). La meilleure défense du championnat semblait perdue, toujours en retard sur les appels en profondeur, défaut dont a bénéficié l'attaquant prêté par le PSG. Ce dernier regagnait de la confiance avec ce doublé, après six matches de rang sans le moindre but. Voyant son équipe en grande difficulté, Galtier décidait d'apporter du sang neuf avec les entrées de Thuram, Stengs et Brahimi. Les Azuréens enchaînaient les centres pour solliciter Delort et Guessand, mais Leca se montrait rassurant à chacune de ses sorties aériennes, avant de se jeter héroïquement dans les pieds d'un Lotomba en jambes depuis son entrée en jeu (88e). Après un second rouge écopé par le capitaine Dante, le RC Lens s'impose devant son public et gagne deux places au classement, pour revenir à quatre points de son adversaire du jour. L'OGC Nice reste bloqué à la 5e place et pourrait voir le podium s'éloigner.