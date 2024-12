OM : les précieux conseils de Valère Germain à Elye Wahi

Décidément, la carrière d’Elye Wahi prend une tournure assez décevante. Brillant à ses débuts avec Montpellier où il avait su être à la hauteur de nombreux records de précocité, le buteur de 21 ans n’avait pas su réussir à Lens la saison passée. Arrivé à Marseille cet été contre 25 millions d’euros, le natif de Courcouronnes peine à convaincre et est considéré comme un remplaçant de Neal Maupay cette saison. Un échec cuisant pour l’ancien du MHSC qui a pu compter ce dimanche sur les conseils de Valère Germain. Alors qu’ils se sont côtoyés à Montpellier, l’ancien attaquant de l’OM et de l’AS Monaco avait également connu des périodes peu reluisantes sur la Canebière. Au micro de RMC Sport, celui qui évolue désormais en Australie a expliqué qu’il croyait toujours en Elye Wahi :

La suite après cette publicité

«Comment gérer les critiques des supporters ? Ce ne sont pas des moments faciles mais on a la chance dans le football que tout va très vite avec un match par semaine. Il faut se mettre à fond dans le travail, penser avant tout au collectif. Ça passera par là. J’ai connu Elye à Montpellier, il a énormément de qualités. Un but peut faire office de déclic… Un but dans un match important permettrait au public de voir que c’est un top joueur. Ces périodes sont compliquées pour un attaquant, il faut se réfugier à fond dans le travail. Ça va tourner.» Premier élément de réponse ce dimanche contre l’AS Monaco.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Une victoire de l’OM face à Monaco peut vous rapporter jusqu’à 234€.

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - ASM sur DAZN. Profitez de l’offre Black Friday valable seulement ce weekend : 14,99€ / mois au lieu de 39,99€. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.