Manchester United prépare un coup à 130 M€

L’été dernier, Manchester United a confié les clés de l’équipe première à Erik ten Hag. En réussite à l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais est arrivé pour remettre de l’ordre au sein d’un club en crise. Pour y parvenir, il avait demandé aux dirigeants un investissement très important sur le marché des transferts. Et ses désirs ont été des ordres. Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Antony ou encore Casemiro sont arrivés. Concernant le milieu brésilien, cela a été un peu une surprise.

Tout d’abord parce que Ten Hag avait fait de Frenkie de Jong sa priorité avant de se rabattre sur Adrien Rabiot. Mais les deux dossiers ont été difficiles et n’ont pas abouti. Ensuite, on imaginait mal Casemiro quitter les Merengues, puisqu’il était le patron de l’entrejeu avec Luka Modric et Toni Kroos. Plus jeune que ses deux compères, on pensait qu’il resterait et que le Croate ou l’Allemand partirait avant lui. Mais après plusieurs années de bons et loyaux services, l’international auriverde, qui a vu Aurélien Tchouameni arriver à Madrid, voulait voir autre chose.

Quelques mois plus tard, il semble heureux de ce choix. MU aussi. Les Red Devils voient en lui le leader et le patron de l’entrejeu. Ce qui visiblement leur donne des idées. Defensa Central révèle que les pensionnaires d’Old Trafford visent un autre joueur du Real Madrid cet été. Il s’agit d’Eduardo Camavinga. Le jeune joueur de 19 ans plaît depuis très longtemps aux Anglais qui ne l’ont jamais oublié. Le média ibérique explique que les Mancuniens sont même prêts à faire des folies pour lui puisqu’ils seraient disposés à mettre 130 millions d’euros pour l’enrôler.

Les Britanniques, dont le club pourrait être racheté prochainement, comptent aussi sur le fait que Madrid souhaite recruter Jude Bellingham pour tenter le coup Camavinga. Mais Manchester United va devoir se montrer bien plus convaincant car la porte est fermée à double tour dans la capitale espagnole. DC assure que le Real Madrid ne compte écouter aucune offre. Ce, même si une proposition supérieure arrivait sur le bureau des dirigeants. Le Français est "intouchable" selon les têtes pensantes madrilènes. Sa belle montée en puissance, sa polyvalence, son état d’esprit, son talent et son potentiel sont très appréciés. Man U peut, a priori, déjà chercher une autre piste.