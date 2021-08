OM : Cengiz Ünder sort blessé face à Bordeaux

Prêté avec option d'achat cet été par l'AS Rome à l'Olympique de Marseille, Cengiz Ünder réalise un début de saison très intéressant avec le club de la cité phocéenne. Il était apparu très en jambes le week-end dernier sur la pelouse de Montpellier (3-2), et il a continué sur sa lancée ce dimanche face à Bordeaux (rencontre à suivre en direct commenté sur FM) en inscrivant le premier but de la partie. Malheureusement pour Jorge Sampaoli et tout le peuple marseillais, l'ailier international turc de 24 ans s'est blessé face aux Girondins, pour son premier match officiel au Vélodrome.

La suite après cette publicité

À la conclusion d'un petit exploit individuel, Cengiz Ünder a manqué sa frappe dans la surface de Benoît Costil et s'est bloqué la jambe sur cette tentative. Il a immédiatement grimacé et demandé le changement au staff de l'OM. Coup dur, en attendant de connaître la nature exacte de ce pépin physique et le diagnostic complet du corps médical olympien.