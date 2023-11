MU : Ten Hag fait le point sur le cas Varane

Voilà plusieurs jours désormais que la presse anglaise se fait l’écho d’un départ de Raphaël Varane de Manchester United, probablement en fin de saison. Le défenseur français, âgé de 30 ans, a perdu sa place de titulaire, et n’a joué que 17 minutes depuis le mois d’octobre, Harry Maguire retrouvant les faveurs de l’entraîneur Erik ten Hag. Pourtant, en conférence de presse, l’entraîneur néerlandais, dont la place est également en danger, a fait le point sur le cas du Français, lié avec les Red Devils jusqu’en 2025.

« Rapha Varane ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce sont des rumeurs. C’est un joueur très important, mais il y a une concurrence interne et il devrait y en avoir dans un club de haut niveau, comme le nôtre. Et même lorsque vous avez deux joueurs qui réussissent brillamment – Raphael Varane et Harry Maguire – vous devez également faire un choix pour ce poste », a exposé Ten Hag devant les journalistes. Varane aura donc l’occasion de retrouver un statut de titulaire d’ici la fin de la saison.