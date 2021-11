L'OL présente les nouvelles mesures de sécurité au Groupama Stadium

A travers un communiqué publié ce mardi, l'Olympique Lyonnais a annoncé la mise en place de nouvelles mesures de sécurité au Groupama Stadium pour protéger les joueurs : «après le temps de l'émotion légitime, vient celui de la mise en perspective et des solutions. L'Olympique Lyonnais installera des filets devant les virages, une mesure complémentaire qui s'ajoutera aux dispositifs de caméras de vidéosurveillance, de stadiers et du travail des référents supporters, employés à plein temps par le club (SLO). Si la prévention des actes isolés reste difficile à appliquer, nous devons faire en sorte de tous tendre vers une dissuasion conjoncturelle plus ferme et plus sévère que seule la justice peut assurer comme en Angleterre. En outre, il est indispensable que le dialogue avec les supporters reprenne en particulier, avec l'instance nationale du supportérisme (INS).»

Le club souhaite également réduire le temps de décision des officiels en cas d'interruption d'une rencontre : «de même, l'Olympique Lyonnais plaidera auprès des instances pour que les prochaines prises de décision sur la reprise ou non d'un match se fassent sous un délai de 15 à 20 minutes maximum. Pour limiter les pressions et influences, l'Olympique Lyonnais propose que seuls l'arbitre, les délégués, le préfet et le titulaire de la délégation de responsabilité aient la parole lors des échanges sur l'issue du match et que l'ensemble des propos soit consigné dans un procès-verbal. L'Olympique Lyonnais suggère que les investissements en matière de sécurité, de caméras, d'identification des places et de nombre minimum de stadiers en fonction des affluences, fassent l'objet d'un protocole précis et avalisé par les instances du football. Comme l'a montré le jugement du 23 novembre, l'identification immédiate a permis à la justice de condamner fermement et rapidement l'agresseur, à l'instar de ce qui a été entrepris avec succès en Angleterre depuis plusieurs années. Seule l'exemplarité de la sanction individuelle est dissuasive. Dès lors, l'Olympique Lyonnais ne saurait accepter de devoir porter l'ensemble de la crise que vit le football sur ses seules épaules».