Everton : Abdoulaye Doucouré blessé au pied

Coup dur pour Rafael Benitez. Si Everton a concédé la défaite contre West Ham (0-1) à la maison, dimanche en Premier League (J8), le manager espagnol a perdu un peu plus que 3 points ce jour-là. En effet, Abdoulaye Doucouré (28 ans), étincelant depuis le début de saison avec les Toffees (4 buts et 2 passes décisives) et si important dans l'animation collective, a contracté une blessure de fatigue au pied contre les Hammers.

« Everton peut confirmer qu'Abdoulaye Doucouré a subi une réaction de stress dans un os du pied lors du match de dimanche contre West Ham United. Le milieu de terrain français [...] fait l'objet d'une enquête plus approfondie pour déterminer l'étendue de la blessure. Contrairement aux rumeurs, Doucouré ne nécessitera pas d'opération », a ainsi expliqué Everton par le biais d'un communiqué. Abdoulaye Doucouré ne devrait pas être éloigné des terrains très longtemps, contrairement à ce que prétendent les rumeurs circulant en Angleterre.

ℹ️ | Abdoulaye Doucoure sustained a stress response in his foot against West Ham but will not require an operation.



Speedy recovery, Abdoulaye! 💙