PSG : réchauffement en vue entre Leonardo et Thomas Tuchel ?

Au PSG, c'est loin d'être l'amour fou entre Leonardo et Thomas Tuchel. Le directeur sportif brésilien et l'entraîneur allemand n'ont jamais tenté de camoufler leurs différends sur le dernier marché des transferts, l'ancien du Borussia Dortmund ayant souvent remis en cause les recrutements de son supérieur.

Ce qui nous laissait croire à des conflits en interne et un avenir au club morose pour l'un des deux hommes. Mais la tendance s'inverserait, à en croire L'Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien évoque un rapprochement entre les deux, se basant sur le fait qu'ils ont davantage été vus ensemble au Camp des Loges. Une unité affichée sûrement pour rassurer les joueurs, au moment d'affronter Basaksehir pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.