Real Madrid : Mbappé absent de l’entraînement

Kylian Mbappé est absent de l’entraînement du Real Madrid. L’attaquant français souffrirait d’un problème dentaire, comme annoncé par la presse espagnole.

Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause sa présence pour la demi-finale aller de la Coupe du Roi entre la Real Sociedad et le Real Madrid prévu mercredi soir. L’autre demi-finale mettra aux prises le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.