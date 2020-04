Ligue 1 : le PSG égale l'OM au nombre de titres de champion

Douze points devant le rival marseillais alors qu'il lui restait onze journées à disputer avant la paralysie totale du football international, le Paris Saint-Germain s'est vu décerné le titre de champion saison 2019/2020 cet après-midi, après que le conseil d'administration de la LFP a entériné la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

S'il n'aura peut-être pas le même goût que les autres, le PSG peut se vanter d'ajouter un 9e titre de champion à son palmarès (après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019). Le club parisien est désormais au coude à coude avec l'Olympique de Marseille, qui compte lui aussi 9 titres (1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010), alors que l'ASSE, leader au palmarès, n'est plus qu'à une longueur de l'ogre parisien, avec ses 10 titres glanés entre 1957 et 1981. Depuis le passage sous pavillon qatari, en 2011, le PSG n'a manqué que deux titres : la première saison, lorsque Montpellier avait été sacrée, et en 2017, lorsque l'AS Monaco avait raflé la mise.