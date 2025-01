Barça : coup de théâtre pour Dani Olmo

Les dossiers Dani Olmo et Pau Victor passionnent l’Espagne. Rembarré par LaLiga et la justice espagnole, le FC Barcelone n’a toujours pas le droit d’inscrire ses deux joueurs. Résultat : ils ne peuvent plus jouer en championnat ni en Ligue des Champions et ne sont plus sélectionnables avec la Roja.

Cependant, les Culés pensent toujours pouvoir renverser la vapeur. Et cet après-midi, TV3 a révélé que la fédération espagnole (RFEF) aurait préparé un rapport favorable au Barça dans lequel elle donne son feu vert à l’inscription d’Olmo et Victor. Ce rapport, le Barça compte bien s’en servir demain face au Conseil Supérieur du Sport qui, en cas de verdict favorable, redonnerait au club catalan l’autorisation exceptionnelle de les inscrire jusqu’à la fin de la saison.