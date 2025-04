Équipe de France, PSG : Désiré Doué raconte les coulisses de sa métamorphose

Un pétard dans la lucarne de Dibu Martinez, des rushs solitaires rappelant les arabesques d’un certain Neymar. Que ce soit en Ligue 1 ou lorsque l’hymne de la Ligue des Champions se met à résonner, Désiré Doué (19 ans) n’en finit plus d’impressionner. Pieds sur terre, tête sur les épaules, l’ancien crack du Stade Rennais poursuit, aujourd’hui, sa folle ascension dans la capitale française. Fort d’une mentalité louée par Luis Enrique et Didier Deschamps et d’une hygiène de vie le différenciant clairement de son homologue brésilien, le natif d’Angers - à la parfaite gueule de Golden Boy - brille de mille feux.

La suite après cette publicité

Doué juge sa progression

Arrivé l’été dernier dans la Ville Lumière, le droitier d’1m81 s’est, en effet, progressivement imposé dans le onze parisien. Qu’importe le parterre de stars déjà présentes, le néo-international français (1 sélection) semble inarrêtable. Décisif contre Aston Villa lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions et à la tête de 12 buts et 12 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le numéro 14 du PSG ne laisse rien au hasard. Dans son édition du jour, L’Equipe révélait, à ce titre, qu’il était tout simplement l’un des plus assidus dans le travail invisible.

«C’est l’un des athlètes les plus complets que j’aie pu diriger. À 19 ans, son curseur est déjà élevé, mais il peut encore progresser. Il est à 80% de ses capacités», confiait à ce titre Alan Berrou, préparateur physique des Espoirs. «Ces dernières années, il a été très pro sur sa façon de se développer salle, alimentation, repos. C’est une personne qui aime se faire mal pour avoir ce qu’il veut», surenchérissait de son côté Jeanuël Belocian, son ex-coéquipier à Rennes. Meilleur ami de la salle de sport du Campus PSG, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 s’est, lui aussi, confié sur ses débuts remarqués à Paris.

La suite après cette publicité

«C’est un projet qui m’a directement plu, on a l’un des meilleurs entraîneurs du monde, le président m’a convaincu dans ce projet qui était finalement parfaitement fait pour moi. Je suis très content, j’ai beaucoup de temps de jeu, je me sens très bien au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de joueurs avec qui je m’entends très bien, c’est un choix totalement satisfaisant pour moi», a tout d’abord reconnu, ce dimanche, l’intéressé dans un entretien accordé à Téléfoot avant de revenir sur son ascension exceptionnelle.

Le vestiaire des Bleus déjà conquis !

«J’ai progressé dans l’efficacité, sur le plan défensif mais aussi sur le plan offensif, il y a plus de statistiques, je sais que dans le football moderne, c’est très très important pour beaucoup. Il y a des choses qu’on remarque peu mais j’ai progressé à ce niveau-là». Une précocité rappelant celle d’un certain Kylian Mbappé. Pourtant, à ce sujet, le principal concerné se veut aussi très clair. «On me l’a déjà dit mais moi je suis Désiré Doué et Kylian c’est Kylian. C’est un joueur sensationnel, il a déjà fait beaucoup de choses dans le football. J’essaie de me créer ma propre voie». Une voie appelée à être royale et une trajectoire d’ores et déjà saluée par ses pairs, à commencer par Aurélien Tchouaméni, son nouveau coéquipier en sélection.

La suite après cette publicité

«Il a apporté beaucoup de fouge, beaucoup de folie, c’est un top joueur, je le connais depuis pas mal de temps car c’est le cousin de mon meilleur ami. Il s’est bien incorporé dans le groupe, il connaissait plusieurs joueurs donc c’est plus facile pour lui de s’adapter et on espère qu’il aura des minutes pour montrer tout l’étendue de son talent», a notamment reconnu le milieu madrilène qui a pu côtoyer Doué lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. S’inspirant des meilleurs, celui qui vient tout juste de remporter le trophée de meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1 ne compte, quoi qu’il en soit, pas s’arrêter en si bon chemin.

«Mes sources d’inspiration ? Il y a Zinédine Zidane, Thierry Henry. Dans les générations plus récentes, je peux dire Blaise Matuidi, Paul Pogba, Kylian Mbappé qui est encore là. Antoine Griezmann aussi. Il apportait toujours du danger. Il était très intelligent dans sa manière de jouer. C’était un offensif mais capable aussi de tacler pour récupérer des ballons. Il était vraiment hyper complet : c’est ce qui me plaît chez ce joueur», reconnaissait, ce dimanche, le nouveau chouchou du Parc des Princes. Sur son petit nuage, Désiré Doué aura lui une nouvelle occasion de briller, mardi prochain, du côté de Villa Park où le PSG jouera sa qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions.