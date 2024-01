CdM 2018 : l’étonnant aveu de Kylian Mbappé

En 2018, le monde entier découvrait Kylian Mbappé, alors âgé de 19 ans. Il a battu tous les records de précocités et a participé activement à la victoire finale des Bleus. Dans le numéro d’Envoyé Spécial, qui lui a été consacré hier soir sur France 2, Kylian Mbappé nous apprend qu’il n’a pas profité de son plus beau trophée en Russie. « Ce que j’ai ressenti ? C’est très compliqué. C’est peut-être incompréhensible, mais ça ne m’a pas fait grand-chose, j’étais trop jeune. J’étais tellement inconscient, ça ne m’a pas fait grand-chose. Gagner m’a fait plaisir, mais je ne réalisais pas ce que je gagnais. Je suis rentré vite le soir, je n’ai pas fêté comme un fou. »

La suite après cette publicité

Quatre ans plus tard, au Qatar, ce n’était pas le même Mbappé. «J’étais beaucoup plus conscient à la Coupe du monde 2022, de ce que représentait la Coupe du monde, qu’en 2018. C’était ma première. C’était une Coupe du monde de découverte et on a tout de suite gagné. Je n’ai pas créé une émotion particulière. En 2022, il y avait beaucoup plus d’émotions», a ainsi reconnu l’attaquant parisien.