Booba s’en prend encore à Kylian Mbappé

L’inimitié du rappeur Booba envers Kylian Mbappé n’est désormais plus à prouver. Souvent lié à de nombreux clashes sur les réseaux sociaux, le Duc de Boulogne dispose d’une carrière toute aussi riche en titres certifiés qu’en joutes verbales. L’une de ses dernières cibles n’est autre que Kylian Mbappé. Alors que l’artiste de 48 ans dézingue parfois l’attaquant du Real Madrid dans ces musiques, il n’hésite pas non plus à le fustiger sur les réseaux sociaux. Ce dimanche, le fier représentant des Hauts-de-Seine en a remis une couche.

Interrogé sur les raisons de son amertume envers le Bondynois lors du podcast CKO, Booba a expliqué que ce dernier ne représentait pas assez ses racines africaines selon lui : «je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement. Je pensais qu’il allait représenter ses racines africaines : j’ai eu trop d’attentes. Il n’est même pas allé en Algérie. Cameroun ? Quel âge il y a été ? Il y a été en étant riche et avec des caméras autour de lui. C’est inadmissible. Il n’a même pas tweeté quand l’Algérie a gagné la CAN. Il ne représente pas du tout. Il est inintéressant. Je n’aime pas sa personnalité.» Le message est passé.