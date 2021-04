Juventus : Massimiliano Allegri a suggéré le départ de Cristiano Ronaldo en 2019

Coach de la Juventus entre 2014 et 2019, Massimiliano Allegri (53 ans) a remporté 5 Serie A, 4 Coupes d'Italie et participé à 2 finales de Ligue des Champions avec la Vecchia Signora. Le technicien italien a souvent été évoqué comme un possible remplaçant de l'actuel coach Andrea Pirlo. Toujours proche du président Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri lui aurait fait une suggestion à son départ en 2019 comme l'évoque La Repubblica.

La suite après cette publicité

Ainsi, il aurait demandé à Andrea Agnelli de vendre Cristiano Ronaldo car ce dernier était un frein à la progression du reste de l'équipe. Finalement, c'est Massimiliano Allegri qui a quitté la Juventus à l'été 2019 et Cristiano Ronaldo est encore au club. Si le Portugais et les Bianconeri ont depuis remporté une Serie A et une Supercoupe d'Italie, la Juventus est sur le point de voir sa série de 9 titres d'affilée en Serie A prendre fin.