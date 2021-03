Chelsea : Tuchel encense Bielsa

Samedi, à 13h30, Chelsea se déplace sur le terrain de Leeds. Un vrai test pour la solidité de l'équipe entraînée par Thomas Tuchel, toujours invaincu depuis son arrivée sur le banc de touche. L'entraîneur allemand a su composer un bloc compact, en 3-4-2-1, mais saura-t-il résister à la folie et à l'énergie de l'équipe de Marcelo Bielsa ? En conférence de presse, Tuchel a encensé son homologue argentin.

« Ce sont de grandes équipes, avec de grands joueurs et un grand entraîneur. Marcelo Bielsa est clairement l'un des managers les plus fascinants, avec une grande personnalité. Leeds a construit une équipe solide avec Marcelo Bielsa. Etre promu et vivre une saison comme celle-là, c'est formidable. Mais comme pour chaque match, je ne me mettrais pas une pression particulière en pensant que je dois personnellement battre Marcelo Bielsa, ce n'est pas comme cela que nous travaillons les matches », a exposé Tuchel.