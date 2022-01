Lionel Scaloni prêt à aider le PSG pour Lionel Messi ?

Alors que la pandémie de coronavirus frappe actuellement l'ensemble de la planète football, les matchs reportés se multiplient et décalent inexorablement le calendrier national et international. Dans cette optique, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la zone Amérique du Sud reprendront dès la fin du mois de janvier où l'Argentine devra, à ce titre, affronter le Chili (le 27 janvier) et la Colombie (le 1er février).

Deux nouvelles dates et donc un nouveau long déplacement pour un certain Lionel Messi (34 ans), récemment touché par la Covid-19 et qui peine à retrouver son meilleur niveau sous le maillot parisien. Mais selon les dernières informations de TyC Sports, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pourrait indirectement aider le Paris Saint-Germain puisqu'il envisagerait de se passer du septuple Ballon d'Or pour ces deux rendez-vous afin de le laisser se reposer. Une nouvelle que les dirigeants parisiens accueilleraient, sans aucun doute, avec la plus grande ferveur.