L'annonce retentissante de la presse portugaise sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, la Premier League riposte contre les séparatistes de la Super League

Le PSG et Manchester City face à leur histoire

Retour de la Ligue des Champions, ce soir avec la demi-finale retour entre le PSG et Manchester City. «Face à l'histoire», titre L'Équipe, ce matin. Après s'être incliné 2-1, la semaine passée sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG se déplace ce soir à l'Etihad pour y affronter les Skyblues. Du côté de l'Angleterre, The Times reprend, lui, les déclarations de Pep Guardiola en conférence de presse, hier, selon lequel Kylian Mbappé sera bel et bien présent sur le terrain, ce soir, malgré sa blessure au mollet. Enfin, le Manchester Evening News tempère la confrontation en demandant à City de rester calme et de jouer son football. Une chose est sûre, même si chacun essaye de faire baisser la pression à quelques heures de la rencontre, la température devrait bel et bien monter dans la soirée du côté de Manchester.

La Premier League s'est engagée : cela ne se reproduira plus

L'onde de choc avait secoué la planète football le mois dernier, c'est l'heure de payer la note. Après avoir pris part au projet avorté de la Super League, les deux clubs de Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham vont devoir faire face aux sanctions des instances, à commencer par la Premier League qui, selon The Guardian, s'est engagée à ce que les clubs qui ont pris position en faveur du projet soient mis devant leurs responsabilités. De son côté, le Daily Express va plus loin, ce matin, puisque selon le journal, un plan a été mis en place par la PL afin de reprendre la main sur le Big Six. Une charte à destination des propriétaires devra être signée par les vingt clubs de Premier League et à laquelle chacun devra se tenir.

La presse portugaise s'enflamme pour un retour de CR7 au Sporting

C'est la bombe du jour. Et si Cristiano Ronaldo décidait de revenir au pays ? «Le frisson CR7», titre ce matin La Gazzetta dello Sport. Alors que la Juventus n'est toujours pas assurée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Ronaldo pourrait avoir des envies d'ailleurs. Et selon le quotidien portugais Record, CR7 voudrait terminer sa carrière au Sporting et pourrait se laisser tenter par un retour en Liga NOS. Une information reprise en Une du Correio da Manha, ce matin, pour qui le retour de Cristiano pourrait représenter une arme de destruction massive pour le Sporting la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la décision du Portugais, lui qui a toujours la cote auprès de nombreux clubs, parmi lesquels un autre de ses ex, Manchester United. Affaire à suivre...