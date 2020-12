OM : AVB vole encore au secours de Benedetto

Dario Benedetto a attendu neuf mois avant de pouvoir célébrer un nouveau but sous les couleurs de l'OM. C'était le week-end passé, sur penalty contre Lorient. A nouveau titulaire contre l'Olympiakos ce mardi, il n'a pas su faire trembler le chemin des filets et est sorti rapidement, épuisé. Certains journalistes ont demandé à André Villas-Boas si cela était dû à des problèmes physiques que l'Argentin avait pu avoir par le passé.

« Il ne faut pas inventer. Il n'y a pas de difficulté. C'est lié à son absence du onze et à son retour à la compétition. Contre Nantes et Olympiakos. Il a subi un coup de physique, mais c'est à cause des absences quand il était sur le banc. Il a sa chance de jouer demain, mais ce n'est pas lié à quelque chose du passé », a expliqué le technicien de l'OM devant les médias ce jeudi.