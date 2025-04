PL : Manchester United arrache le nul à Bournemouth dans les dernières minutes

Suite de la 34e journée de Premier League. Bournemouth a rapidement pris l’avantage grâce à Antoine Semenyo, qui a parfaitement exploité une passe en profondeur pour se présenter seul face au gardien et conclure dans le coin droit du but (23e, 1-0). Manchester United a tenté de réagir. Alejandro Garnacho a bien été trouvé dans la surface, mais sa frappe puissante vers la gauche du but a été repoussée avec brio par Kepa.

En seconde période, Bournemouth n’est pas passé loin du break. A la 61e minute, Dango Ouattara a décoché une frappe splendide, repoussée par le poteau droit. Le match a ensuite connu un moment de tension : à la 69e minute, l’arbitre a interrompu le jeu pour revoir à la vidéo une faute d’Evanilson, qui a finalement valu un carton rouge. Alors que Bournemouth semblait tenir sa victoire, Manchester United a arraché l’égalisation dans les dernières secondes. À la 90e+7, Rasmus Højlund a surgi pour trouver le chemin des filets et offrir un point précieux aux Red Devils. Score final un but partout. Grâce à ce point, Bournemouth reste à la 10e place du classement, tandis que Manchester United grimpe en 15e position.