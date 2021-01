Brendan Rodgers pour remplacer Lampard sur le banc de Chelsea ?

Alors que les Blues avaient bien débuté leur saison (une seule défaite toutes compétitions confondues jusqu’à début décembre), ils ont récemment traversé une dynamique plus compliquée avec 3 défaites en 5 rencontres depuis le Boxing Day. Avec 6 défaites en championnat et une décevante 9ème place à la mi-saison, Chelsea déçoit cette saison alors que l’on pouvait s’attendre à les voir lutter pour le titre de champion, après leur ambitieux mercato (plus de 200 millions d’euros dépensés cet été) et le bon exercice 2019/2020 des hommes de Frank Lampard.

Justement, l’ancien milieu de terrain anglais est sous le feu des projecteurs avec cette mauvaise passe, et même s’il a encore la confiance de Roman Abramovitch, le président du club, il pourrait prendre la porte si la spirale négative ne s’inverse pas dans les prochains jours. Selon les informations du Mirror, le favori pour succéder à Frank Lampard à la tête de Chelsea serait l’actuel entraîneur de Leicester Brendan Rodgers. Les dirigeants du club londonien seraient impressionnés par le travail du technicien nord-irlandais chez les Foxes. Une arrivée de l’ancien coach du Celtic Glasgow serait possible, car Brendan Rodgers serait intéressé par le poste, mais uniquement à la fin de la saison. Son Leicester est actuellement 3ème de Premier League à seulement 2 points du leader Manchester United et peut encore rêver d'un titre.