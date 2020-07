Le FC Barcelone veut faire coup double à Tottenham

Pas de Neymar pour cet été, l'espoir d'une prolongation de Messi, un Griezmann rassuré, voilà les échos sur les manœuvres de la direction du FC Barcelone ces derniers jours. Mal embarqué en Liga, toujours en course en Ligue des Champions, le club catalan est attendu au tournant sur le marché des transferts, après avoir globalement échoué à régénérer son effectif ces dernières saisons. Et c'est du côté de l'Angleterre notamment qu'Eric Abidal, actuel directeur sportif, pourrait piocher.

Selon les informations du London Evening Standard, le Barça a approché Tottenham pour prendre la température sur les dossiers Tanguy Ndombélé et Ryan Sessegnon. Deux joueurs qui ne sont pas dans les petits papiers de José Mourinho. Le milieu de terrain français a d'ailleurs fait part de son envie d'aller voir ailleurs en raison du peu de confiance accordée par le technicien portugais depuis la reprise du football en Angleterre.

Le Barça va encore proposer un échange

Comme nous vous l'avions révélé, le PSG et le Barça ont vite été alertés par la situation de l'ancien Lyonnais. Et tandis que son cas divise à Paris, Ndombélé (23 ans) est considéré par le club catalan comme un possible renfort de poids dans l'entrejeu, secteur à remodeler. L'autre joueur annoncé dans le viseur, Ryan Sessegnon, n'a pas convaincu les Spurs, qui pensaient avoir trouvé leur nouveau latéral gauche. Le Barça a là aussi besoin de renforcer ce poste avec un jeune joueur plein d'avenir (20 ans).

Mais comme souvent avec le club catalan, il ne faut pas s'attendre à une offre faramineuse. Il aurait ainsi prévenu Tottenham que seule une proposition incluant des joueurs pourrait être émise. Ce qui ne déplairait pas forcément à José Mourinho, qui ne cracherait pas sur un Coutinho par exemple. La position officielle des Spurs consiste à vouloir garder Ndombélé et Sessegnon, dont le recrutement a coûté près de 100 M€ au total. La perspective de récupérer un mal-aimé du Barça sera-t-elle suffisante pour faire plier José Mourinho ?