Mercato : le jour le plus long

- 10h05 : Everton avait besoin d'un défenseur central supplémentaire, il l'a trouvé avec Ben Godfrey. Le défenseur anglais de 22 ans a signé pour 5 saisons, il arrive en provenance de Norwich.

La suite après cette publicité

- 10h : la signature de Bouna Sarr au Bayern Munich se rapproche. le joueur de l'Olympique de Marseille a été photographié dans la capitale bavaroise.

- 9h49 : après Raphinha, un autre joueur du Stade Rennais devrait plier bagage. Selon Ouest-France, Jérémy Gélin s'est envolé pour la Belgique où il doit être prêté un an à Antwerp.

- 9h45 : Parme vient d’officialiser l’arrivée de Valentin Mihaila. L’attaquant âgé de 20 ans a signé un contrat jusqu’en 2025. Il arrive en provenance de l’Universitatea Craiova.

- 9h41 : selon le Daily Mail, le Paris Saint-Germain n'aurait pas abandonné la piste Dele Alli. Le tabloïd anglais indique qu'une offre de prêt payant de 6,6 M€ devrait être faite par les Franciliens. Plus d'infos ici.

- 9h35 : le Torino souhaite récupérer l'international portugais de l'Inter Milan João Mario, que le journal L'Equipe envoyait récemment par erreur au PSG.

- 9h31 : la Juventus est proche d'accueillir le milieu offensif de la Fiorentina Federico Chiesa. L'offre s'avère particulièrement complexe, comme révélé par Sky Italia. La formule est un prêt payant sur deux ans (2 millions pour la première année, 8 pour la seconde), avec une obligation d'achat fixée à 40 M€. Elle sera automatiquement levée si l'une de ces trois conditions sont remplies : Chiesa joue 60% des matches pendant au moins 30 minutes, Chiesa marque au moins 10 buts et 10 passes décisives en deux saisons, dans la même période, la Juve termine dans le top quatre.

- 9h14 : Raphinha est sur le point de filer à Leeds. Selon nos informations, le Brésilien est attendu du côté de Leeds ce lundi dans l'attente de son permis de travail. Pour rappel, les deux clubs se sont mis s'accord sur la base d'un transfert de 17 M€ plus 6 M€ de bonus.

- 8h53 : en situation d'échec à l'Atlético de Madrid, Thomas Lemar aurait enfin trouvé un endroit où rebondir. AS avance que les Colchoneros négocient son prêt au FC Porto.

- 8h25 : interrogé sur le futur d'un Ousmane Dembélé annoncé partant pour Manchester United, le coach du Barça, Ronald Koeman, s'est montré très énigmatique à ce sujet. Plus d'infos ici.

- 8h15 : Danilo Pereira va bien être prêté au Paris Saint-Germain. Un prêt payant de 4 M€ assorti d'une option d'achat de 16 M€. Et selon un journaliste de Sky, l'opération devrait être officialisée sur les coups de 11h ce matin.

Update: Danilo signed his contract with PSG late yesterday evening after all details had been sorted. Official announcement expected this morning around 11 #DeadlineDay #TransferUpdate #SkyTransfer https://t.co/XGRUTJm1vC — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) October 5, 2020

- 8h01 : annoncé tout proche du Bayern Munich, l'ancien Parisien Eric-Maxim Choupo-Moting s'est vu offrir par le club allemand un contrat de deux ans selon Bild.

- 7h57 : revenu de son prêt à Fenerbahçe, le défenseur de l’Eintracht Francfort, Simon Falette, est courtisé par Hanovre à en croire les informations de Bild.

- 7h46 : à la recherche d'un renfort défensif, le Betis hésiterait entre Diego Laxalt et Juan Miranda selon Estadio Deportivo.

- 7h45 : annoncé dans le viseur de l'OL en cas de départ d'un défenseur rhodanien, le joueur d'Al-Shabab, Djamel Benlamri était attendu à Lyon cette nuit selon la chaîne Téléfoot. Il arriverait libre de tout contrat.

Info @telefoot_chaine :



Djamel #Benlamri, défenseur central algérien 🇩🇿 arrive cette nuit à Lyon. Il devrait s'engager libre à @OL. Champion d'Afrique avec @LesVerts en 2019.



Accord tout proche. Encore quelques détails à régler. @DZfoot @LGDFennec #Mercato — Smaïl Bouabdellah ⭐⭐ (@SmaBouabdellah) October 4, 2020

- 7h45 : à l'image de ce que Juninho a fait pour l'OL, André Villas-Boas s'est lui aussi confié sur la fin du mercato de l'OML. Et l'entraîneur portugais a confirmé le probable chassé-croisé entre Bouna Sarr et Michael Cuisance. Plus d'informations ici.

- 7h45 : Hier soir, à l’issue du choc entre l’OL et l’OM (1-1), le directeur sportif des Gones, Juninho, a fait un gros point mercato. L’occasion pour le Brésilien d’indiquer que Memphis Depay pouvait toujours rejoindre le Barça… et de confirmer que l’Italien matait De Sciglio était en route pour la capitale des Gaules. Plus d’informations ici.