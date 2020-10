Manchester United fait le forcing pour Ismaïla Sarr

Manchester United semble vouloir frapper fort en ces dernières heures de mercato. Les Red Devils, qui se sont lourdement inclinés face à Tottenham dimanche après-midi (5-1), souhaitent renforcer leur effectif et l'officialisation de l'arrivée d'Edinson Cavani est imminente. Elle n'est en revanche pas urgente, puisqu'étant libre de tout contrat, l'Uruguayen peut signer avec les Mancuniens une fois la deadline du mercato passée.

En revanche, pour d'autres dossiers, il va falloir faire vite. Ces dernières semaines, le nom d'Ismaïla Sarr est souvent revenu dans les rumeurs de transfert. Watford ayant été relégué en Championship au terme de la saison dernière, l'ancien Rennais souhaite logiquement faire ses valises après une petite année à Londres, où il était arrivé en échange de plus de 35 millions d'euros.

Watford veut inclure une clause de pénalité

Et comme l'explique Téléfoot, les Mancuniens veulent sécuriser son arrivée au plus vite. Une offre vient ainsi d'être faite aux Hornets. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat de 45 millions de livres, soit pratiquement 50 millions d'euros. Mais Watford a dit non. Et pour cause, l'écurie de deuxième division anglaise souhaite inclure une clause de pénalité.

Ainsi, dans le cas où les Red Devils décident de ne pas lever cette option, ils seraient condamnés à débourser 25 millions d'euros aux Hornets. Toujours selon le média, les négociations sont en cours et tout porte à croire qu'elles aboutiront dans les prochaines heures, les trois parties ayant tout intérêt à ce que l'issue de ce dossier soit positive...