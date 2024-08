Ça se bouscule au portillon pour André Ayew !

André Ayew n’en finit plus d’attirer les convoitises. L’attaquant ghanéen, auteur d’une saison très intéressante du côté du Havre pour son retour dans l’Hexagone, se retrouve actuellement sur la shortlist de nombreux clubs. Ces dernières heures, L’Equipe a notamment évoqué un intérêt de Brest et de Lille. D’après nos indiscrétions, le SB29 n’est cependant pas sur le coup. Par ailleurs et selon nos dernières informations, deux autres clubs de première partie de tableau de Ligue 1, dont les noms n’ont pas filtré, souhaiteraient également s’attacher les services du joueur de 34 ans.

La suite après cette publicité

De son côté, le HAC continue de maintenir le contact avec l’aîné des frères Ayew, bien que ce dossier demeure complexe à l’heure où nous écrivons ces lignes. Enfin, le natif de Seclin dispose aussi d’autres intérêts venants de l’étranger, notamment en Turquie et en Arabie saoudite. Pour le moment, le joueur, qui dispose de nombreux arguments, ne veut pas se précipiter et attend la bonne opportunité. Une chose est sûre, les sollicitations sont nombreuses mais l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a, à ce jour, pas encore pris de décision définitive concernant son avenir. Tout reste donc ouvert…