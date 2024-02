Le PSG a déjà un plan pour l’après-Mbappé

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, l’histoire est sur le point de se terminer. Alors que nous vous révélions en exclusivité que l’ancien Monégasque avait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid, le principal concerné a, de son côté, informé Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter le club de la capitale. Si ce choix a forcément procuré de la déception pour les hautes sphères parisiennes, le projet futur des champions de France en titre reste au-dessus de tout, avec ou sans le champion du monde 2018.

Dans cette optique et par le biais d’une communication non officielle, le club parisien, qui espère toujours tirer le maximum sur le plan financier, semble ainsi tourner vers l’avenir. «Nous voulons continuer à placer l’institution au-dessus de tout. Il y a déjà des plans pour faire signer de nouveaux joueurs. Nous allons prolonger Warren Zaïre-Emery (sous contrat jusqu’en 2025 et qui va être mis en avant par le club) et nous avons les moyens d’avoir une équipe qui sera très compétitive», a-t-on expliqué. Une ambition louable pour un club qui s’apprête à perdre le meilleur buteur de son histoire…