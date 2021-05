Rennes : Clement Grenier annonce son départ

Après trois années passées au club, Clément Grenier a annoncé qu’il allait quitter Rennes à l’issue de la saison. L’ancien joueur de Lyon ne prolongera pas son contrat avec le club breton et est donc libre de s’engager avec qui il veut cet été.

C’est sur ses réseaux sociaux que le milieu de 30 ans a annoncé son départ du club juste avant d’affronter Nîmes dans un match décisif pour l’Europe. « C’est avec beaucoup d’émotion que je me prépare pour ma dernière avec le Stade Rennais. Gagner pour ne rien regretter », pouvait-on d’abord lire sur son compte Instagram. « Aujourd’hui c’est ma dernière avec le Stade Rennais. 3 années magnifiques, une coupe de France et 3 saisons en coupe d’Europe... Un grand MERCI à tous… Il faut maintenant terminer le travail. Gagner pour ne rien regretter. I LOVE YOU », a-t-il ajouté sur son compte Twitter.