Frank Lampard est en train de mettre sa carrière en grand danger

La suite après cette publicité

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Chelsea. Le club a encore vécu une soirée compliquée cette semaine sur la pelouse d’Arsenal. Dépassé dans tous les secteurs de jeu durant la première période, les Blues ont fini par s’incliner (3-1) à nouveau. C’est désormais la 6e défaite en autant de matchs pour Frank Lampard, 2 buts marqués pour 12 encaissés, une élimination en Ligue des Champions. Venu pour assurer la fin de saison et la relève pour le futur entraîneur (probablement Mauricio Pochettino), l’ancien milieu de terrain doit maintenant se demander dans quel bourbier il a mis les pieds.

Il sortait déjà d’une expérience compliquée à Everton d’où il a été viré en janvier dernier. Avec cette énième contre-performance, le voilà à 1 victoire, 2 nuls et 17 défaites sur ses 20 derniers matchs dirigés. Et le calendrier ne lui est pas favorable (Man City, Man United, Newcastle notamment). En d’autres termes, si Lampard a eu droit à une seconde chance à Chelsea, c’est avant tout parce qu’il était libre et qu’il est une légende du club. Son glorieux passé parle aux supporters, son CV de manager beaucoup moins. Il est même en train de mettre en péril la suite de sa carrière à écouter quelques consultants et analyses en Angleterre.

À lire

Chelsea : Todd Boehly a fait une promesse

Un second passage à Chelsea qui coûte

«Je ne reconnais pas mon club» déplorait déjà Didier Drogba il y a quelques jours. Désormais, les critiques fusent de toutes parts. «Quand j’étais petit, j’avais un entraîneur avec 11 joueurs. Il les plaçait au hasard sur le terrain sans aucune tactique. C’est comme ça que je vois Chelsea», enchaîne Cesc Fabregas sur Sky Sports, dédouanant tout de même Lampard. «Je comprends parfaitement ce qu’il doit ressentir. Il s’agit surtout des joueurs, vous devez vous regarder dans un miroir et vous poser les bonnes questions. Ils ont l’excuse du manager mais ils ne jouent pas.»

La suite après cette publicité

Certains choix de Lampard interrogent tout de même. Face au Real Madrid puis contre Brentford, il a fait confiance au jeune Gallagher et à un Kanté de retour de blessure en soutien d’un avant-centre, laissant sur le banc des profils plus adaptés pour évoluer milieu offensif. Sans véritable avant-centre dans l’effectif, malgré plus de 600 M€ dépensés lors des deux derniers mercatos, Havertz, Joao Felix ou encore Sterling ont évolué en pointe. Aucune des trois n’est un pur numéro 9. Face à Arsenal, c’est Aubameyang, seul véritable attaquant de l’effectif, qui a joué. Il a été remplacé à la pause après être passé à côté…

Le pire manager de Premier League depuis l’an dernier

Lampard n’a pas construit cet effectif mal pensé et mal équilibré mais les résultats sont sans équivoque. Il rejoint pour le moment le rayon des pires entraineurs. «C’est assez dommageable parce que les statistiques sont accablantes pour Lampard, abondait l’un des plumes de Sky Sports après la déconvenue face à Brentford. En fait, depuis qu’il a pris les commandes d’Everton en 2022, aucun manager de Premier League n’a perdu plus de matchs que lui.» Un tableau peu reluisant qui risque de laisser des traces pour la suite, comme avait ironisé un certain Roy Keane en 2020 lors du premier passage du coach sur le banc des Blues.«Frank Lampard a perdu huit matchs mais Frank va bien.»