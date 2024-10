EL : des supporters de Manchester United attaqués par des hooligans turcs

OL - Besiktas n’est pas le seul match où les supporters se sont affrontés. En marge de la rencontre entre Fenerbahçe et Manchester United, des échauffourées ont eu lieu entre supporters du club turc et fans de la formation mancunienne. Ce sont les suiveurs du club stambouliote qui ont pris d’assaut les suiveurs de Manchester United, à la sortie d’un bar. Les « hooligans » turcs, habillés en noir, les ont passés à tabac et se sont ensuite vantés de leurs actions sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Fenerbahçe et United n’ont pas réussi à se départager et se sont quittés sur un score de parité (1-1). La formation d’Istanbul, entraînée par José Mourinho, pointe à la 14e position du classement de cette phase de championnat de l’Europa League. Manchester United, qui n’a toujours pas gagné la moindre rencontre dans cette C3, est 21e.