SPL : Al-Nassr domine Al-Taawon, CR7 encore buteur

Ce samedi soir, il y avait de la Saudi Pro League avec le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo qui se déplaçait sur la pelouse d’Al-Taawon. Les deux équipes, en haut du tableau, pouvaient réaliser une belle opération en cas de victoire. Les coéquipiers de CR7 devaient gagner pour ne pas laisser Al-Hilal s’envoler en tête du classement. D’un point de vu personnel, le Portugais, s’il marquait, pouvait conforter sa place de meilleur buteur du monde sur l’année civile.

Et forcément, il n’allait pas manquer l’occasion de réaliser cet exploit à 38 ans. Il a inscrit le quatrième but du match de la tête (son 20e de la saison). Son équipe s’est largement imposée ce samedi soir grâce à d’autres réalisations de Brozovic, Otavio et Aymeric Laporte (4-1). Al-Nassr s’impose tranquillement et termine donc l’année 2023 à la seconde place du classement de Saudi Pro League avec tout de même 7 points de retard sur le leader.