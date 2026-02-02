L’Atlético enchaîne avec Obed Vargas

Après Ademola Lookman et en attendant Rodrigo Mendoza, l’Atlético de Madrid ne s’arrête plus ! Aperçu cet après-midi dans les locaux des Colchoneros, le milieu de terrain mexicain de 20 ans, Obed Vargas, s’est officiellement engagé avec les Rojiblancos.

« Notre club et les Seattle Sounders ont conclu un accord pour le transfert du footballeur mexicain, qui portera le maillot rouge et blanc jusqu’à la fin de la saison et pendant quatre saisons supplémentaires. L’Atlético de Madrid et les Seattle Sounders ont conclu un accord pour le transfert d’Obed Vargas, qui signe avec notre club jusqu’au 30 juin 2030 », peut-on lire dans le communiqué du club espagnol…