Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

Ce jeudi, se déroule la demi-finale aller de la Coupe du Roi 2025/2026 avec un choc entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. À domicile, les Colchoneros s’organisent dans un 4-4-2 avec Juan Musso qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko et Matteo Ruggeri. Marcos Llorente et Koke composent l’entrejeu avec Ademola Lookman et Giuliano Simeone dans les couloirs. En pointe, Julian Alvarez est soutenu par Antoine Griezmann.

De leur côté, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Alejandro Baldé. Le milieu de terrain est assuré par Frenkie de Jong et Marc Casado avec Fermin Lopez un cran plus haut. Devant, Ferran Torres est soutenu par Lamine Yamal et Dani Olmo.

Les compositions

Atlético de Madrid : Musso - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Alvarez, Griezmann

FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, E. Garcia, Balde - De Jong, Casado - Yamal, Fermin, Olmo - Ferran