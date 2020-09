Le message cinglant de Lionel Messi à sa direction fait les gros titres, l'offre folle de Manchester City pour un nouveau défenseur central

La suite après cette publicité

Manchester City sort encore le chéquier pour un défenseur central

De l'autre côté de la Manche, où comme à chaque mercato ces dernières années, Manchester City recherche la perle rare en défense centrale ! Et comme souvent, les Skyblues dégainent le chéquier. Cette fois, le Times nous apprend que l'équipe de Pep Guardiola va sortir 50 M£ soit 55 M€ pour s'offrir Ruben Dias, le joueur de Benfica. City veut enfin trouver son bonheur à ce poste, et le Portugais correspond au profil recherché par les Citizens. Au Portugal, A Bola donne un peu plus de précisions sur cette offre mirobolante que va sortir Manchester pour un défenseur. Le journal indique sur sa Une que ce sera «55 M€ + Nicolas Otamendi» pour s'offrir Ruben Dias. Un accord serait d'ailleurs proche d'être trouvé entre les deux clubs indique encore A Bola.

Messi et les anciens cartonnent la direction du Barça

On file en Espagne où le départ de Luis Suarez du FC Barcelone fait encore couler beaucoup d'encre. Enfin, ce sont surtout les conséquences du départ de l'Uruguayen qui font énormément parler. Et c'est son ami et désormais ancien coéquipier, Lionel Messi, qui a été le premier à réagir. L'Argentin a publié un message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Suarez et n'a pas hésité à tacler une nouvelle fois la direction. Et cela a déclenché une grosse vague de critiques de plusieurs anciens joueurs du Barça. Le journal Sport titre que «les anciens ne veulent plus se taire» ! « L'adieu de Suarez suscite un barrage de critiques à l'égard de Bartomeu.» En effet, c'est la manière employée par la direction pour pousser le 3e meilleur buteur de l'histoire du club dehors qui ne passe pas. Ainsi, Neymar, Daniel Alves, Cesc Fabregas ou encore Samuel Eto'o ont approuvé le tacle de l'Argentin envers la direction barcelonaise. Chacun a réagi et on ne peut que constater que Josep Maria Bartomeu fait l'unanimité contre lui. De son côté, Marca estime que «Messi est toujours blessé», et qu'il ne lâche rien contre sa direction. Cette affaire fait aussi les gros titres en Angleterre, où The Independent indique que «Messi attaque encore le Barça». La saison va être longue en Catalogne si les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous…

L'Inter joue le titre, Morata affiche ses ambitions avec la Juve

Enfin, on termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes où l'Inter d'Antonio Conte fait la Une de la Gazzetta dello Sport ! Et cette saison, les Nerazzurri vont jouer le titre à fond en Serie A, mais «il ne faut pas le dire trop fort», explique le journal au papier rose. En effet, après un mercato réussi où les Lombards se sont renforcés, ils vont être de sacrés concurrents à la Juve. La Vieille Dame a d'ailleurs présenté officiellement hier Alvaro Morata. L'Espagnol fait son retour dans le Piémont et a affiché ses ambitions comme le rapporte Tuttosport : «Je gagne des trophées moi. La Juve est une équipe de rêve. CR7 est content que je sois là. Pirlo est super». L'avant-centre aura la lourde tâche de succéder à Gonzalo Higuain à la pointe de l'attaque.