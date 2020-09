Les anciens du Barça montent au créneau pour Luis Suarez

La suite après cette publicité

Après six ans à enfiler les buts au FC Barcelone, Luis Suarez (33 ans) a dû se résoudre à quitter la Catalogne. L'Uruguayen s'en est allé à l'Atlético de Madrid qui n'estimait sans doute pas possible le transfert d'un tel attaquant au début du mercato. La crise de résultats du Barça est passée par là, la nouvelle humiliation en Ligue des Champions, les envies d'ailleurs de Messi, les futures élections, la défiance vis-à-vis de la direction, la crise sanitaire et économique, tant d'ingrédients qui rendent ce cocktail explosif jamais. Le joueur n'a d'ailleurs pas caché son émotion quand il a fallu faire ses adieux. «L'entraîneur n'avait aucun problème avec moi. Il ne comptait pas sur moi. Je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli. J'ai dépassé de très grands joueurs et je suis content de laisser une bonne image. Qu'on se souvienne de tout ce que j'ai fait de bien en laissant le club» s'est-il exprimé en larmes et la mort dans l'âme, sans doute très remonté contre son ancienne direction désormais.

Messi, Neymar, Alves sont tous choqués

Le 3e meilleur buteur du club (198 réalisations) n'est pas le seul à être plein d'amertume. Son ami Lionel Messi n'a pas hésité non plus à "flinguer" ses dirigeants, avec qui les désaccords ne sont pas un secret depuis longtemps. «Tu mérites de partir par la grande porte, des adieux à ta hauteur : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi à titre individuel. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait.» La Pulga ne s'exprime pas beaucoup alors quand elle le fait c'est que les choses lui pèsent sur le cœur. Il a d'ailleurs été rejoint par de nombreux anciens coéquipiers blaugranas dans cette publication publiée sur son compte Instagram.

Très proche de Luis Suarez du temps où il évoluait ensemble, Neymar a par exemple appuyé les propos de l'Argentin en commentant son message. «Incroyable comme façon de faire», s'est lâché le joueur du PSG, qui a lui aussi connu quelques épisodes houleux avec la direction actuelle du FC Barcelone. Dani Alves a également porté les couleurs du club pendant longtemps (2008-2016) et ses relations n'ont pas toujours été très saines avec Bartomeu et son clan. À son tour, il a réagi à la publication de Messi et prend son parti. «Malheureusement, c'est la réalité qui est présente depuis longtemps. Ça se confirme année après année. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, nous en savons beaucoup, c'est une question de respect et ils ne savent rien du respect.» Il faut rappeler que le latéral droit était un proche du numéro dix dans le vestiaire.

Fabregas n'est pas étonné

Samuel Eto'o n'a lui jamais fait équipe avec Suarez, question de génération. Cela ne l'empêche pas de critiquer la manière de faire de la direction, en réagissant lui aussi sur ce fameux message instagram. «Fils, l'élégance ne s'achète pas. Fais attention, je pense à toi.» Pendant que Moussa Wagué "likait" cette même publication de Messi, lui qui vient d'être prêté par le Barça au PAOK Salonique, Cesc Fabregas, encore un ancien de la maison (1997-2003 puis 2011-2014), s'est dit navré par cette situation lors d'un point presse. «Peut-être qu’ils peuvent faire un peu mieux dans le respect de certains joueurs. Je suis navré de constater ces situations. Je sais ce que certains joueurs ont donné à ce club. Il faut tenir compte du terrain, mais également ce qu’il y a derrière. Peut-être qu’il s’agit de travailler autrement, de travailler différemment, surtout vis-à-vis de certains joueurs qui ont marqué la légende de ce club.»

L'actuel milieu de terrain de l'AS Monaco a également eu une réflexion plus profonde sur la manière de remercier un grand serviteur d'un club. Il affirme ne pas être étonné que cette situation ait pris une telle ampleur car tourner la page d'un passé glorieux n'est jamais simple. «Ce qu’il s’est produit devait se passer tôt ou tard car c’est vrai qu’avec la génération 86/87, les joueurs commençaient à être un peu âgés. Le Barça doit être toujours au top niveau. Des choses vont probablement changer dans un futur proche, j’espère que le club va retrouver ses lettres de noblesse.» Fabregas sait de quoi il parle puisque comme Gerard Piqué, qui avait par ailleurs proposé son départ après la défaite face au Bayern pour renouveler l'effectif, et Lionel Messi, il fait partie de cette génération dorée, élevée au bon grain blaugrana. Cette fameuse graine à fabriquer des champions qui est désormais à bout de souffle.