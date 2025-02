Angers - OM : la causerie survoltée du staff angevin

Avant le match entre Angers et Marseille, à suivre en direct commenté sur le site de Foot Mercato, Jean-Jacques Batoum, le préparateur physique du SCO, a donné un discours motivant à ses joueurs dans les coulisses de Raymond-Kopa.

La suite après cette publicité

«C’est maintenant les gars ! On va rentrer sur le terrain comme des chiens. On ne va rien lâcher. Comme des soldats, on se bat, jusqu’à la dernière minute. Allez les gars, on ne va rien lâcher. Comme des chiens, des chiens, de vrais chiens ! Courage les gars. On est à la maison, on ne sur-estime personne. On va se battre, on n’a peur de personne. C’est parti les gars, au combat !», a-t-il lâché, provoquant ainsi des sourires parmi ses joueurs, mais aussi la surprise chez les Marseillais présents.