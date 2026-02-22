PSG : Luis Enrique a trouvé le gros problème de Lucas Chevalier

L’été dernier, l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG avait tout d’un pari fort. Recruté pour tourner la page Gianluigi Donnarumma, le gardien formé à Lille débarquait dans la capitale avec l’étiquette de futur numéro un des Bleus et la réputation d’un portier moderne, à l’aise au pied, vocal et charismatique. Ses premières sorties, notamment en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, avaient confirmé cette impression. À 24 ans, il incarnait un projet à moyen terme, celui d’un PSG prêt à miser sur un gardien français pour stabiliser un poste longtemps balloté. Mais très vite, derrière l’enthousiasme initial, les exigences du très haut niveau ont rattrapé l’ancien Lillois. Car la dynamique s’est inversée. La faute à une longue série d’erreurs et de boulettes commises depuis le début de saison, souvent lors de grandes affiches. La dernière en date étant contre le Sporting en Ligue des Champions la semaine dernière

Quelques relances mal ajustées sous pression, des sorties aériennes hésitantes et surtout des soirées européennes où chaque erreur se paie cash ont semé le doute dans l’esprit des supporters parisiens. Rien d’infamant statistiquement, mais suffisamment pour nourrir la réflexion du staff. En parallèle, Matvey Safonov a saisi sa chance. Le Russe, d’abord installé comme rotation, a enchaîné les prestations solides, jusqu’à ses performances remarquées en Coupe intercontinentale face à Flamengo. Depuis qu’il a été propulsé numéro 1, difficile de lui imputer un but clairement évitable. La lecture des trajectoires, la sobriété et le calme dont fait preuve le natif de Krasnodar ont séduit le staff parisien. À l’instant T, la concurrence tourne nettement à son avantage, et Lucas Chevalier, cantonné au banc pour la sixième fois de suite en Ligue 1, voit l’écart se creuser.

De grosses failles mentales chez Chevalier

Mais au-delà des aspects purement techniques, c’est sur le terrain mental que le dossier devient plus sensible. Selon les informations de L’Equipe, Luis Enrique ne juge pas seulement le gardien sur ses arrêts, mais sur son approche des grands rendez-vous. L’ancien sélectionneur de la Roja aurait perçu chez Chevalier une forme de fragilité émotionnelle dans la gestion des matches à très forte intensité, notamment en Ligue des Champions. Il pointe du doigt notamment son manque de spontanéité, son surplus de crispation, et une communication plus nerveuse avec sa défense. Un large mélange de signaux faibles qui, à ce niveau, comptent énormément. Là où Safonov dégage une impression de stabilité presque froide, Chevalier donnerait parfois le sentiment de subir l’événement. Pour un poste où la maîtrise psychologique conditionne tout, du positionnement aux prises de décisions, cette nuance peut suffire à faire basculer une hiérarchie.

Le plus inquiétant pour Lucas Chevalier reste ainsi ce déclassement qui pourrait s’inscrire dans la durée. Luis Enrique n’a jamais été adepte du turn-over sentimental au poste de gardien. En effet, lorsqu’il tient son numéro un, le natif de Gijon le protège. Même si Chevalier peut espérer grappiller quelques matches de Ligue 1 entre deux affiches européennes, rien n’indique qu’il récupérera une place durable. Or, à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, le timing est cruel. En Equipe de France, Didier Deschamps et son staff privilégient la continuité et le rythme compétitif. Un gardien relégué, en perte de confiance et sans temps de jeu régulier, s’expose à une absence dès la liste de mars au détriment de Robin Risser ou Jean Butez. Et sans vitrine internationale, le rêve mondial pourrait s’éloigner. Plus que Matvey Safonov ou la rude concurrence, ce sont donc contre ses propres doutes que Lucas Chevalier doit désormais lutter pour retrouver cette solidité intérieure qui rassure un vestiaire et convainc un entraîneur qui, dans les nuits européennes, ne tremblera pas.