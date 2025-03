EdF : Didier Deschamps se confie sur Paul Pogba

Présent en conférence de presse ce jeudi pour dévoiler sa liste, Didier Deschamps n’a pas échappé aux questions concernant Paul Pogba. Le milieu de terrain français vient tout juste de purger sa longue suspension et peut donc officiellement rejouer au football. Et s’il s’est fixé comme objectif de jouer le Mondial 2026, il doit d’abord retrouver un club et retrouver sa forme physique.

Pour autant, DD a confirmé qu’il discutait régulièrement avec son joueur. « Paul sort aujourd’hui est censé pouvoir rejouer. Mais comme il n’a pas de club… J’échange avec lui, je lui dis des choses. C’est sa vie, sa carrière. Il a la capacité à revenir au meilleur niveau. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Même s’il est possible pour lui de s’entraîner et de jouer, il n’a pas pris de décision. On verra. »