Les joueurs les plus rapides du monde en 2020

Nous sommes souvent impressionnés par un dribble venu d'ailleurs, une frappe exceptionnelle ou un arrêt sensationnel d'un gardien lors d'un match de football. Mais une accélération, pure, et qui fait la différence dans un grand match est aussi spectaculaire. Ne dites pas que vous n'avez pas vibré lorsque Kylian Mbappé a remonté tout le terrain en juin 2018 contre l'Argentine en 8e de finale de la Coupe du monde. Ou bien lorsque Gareth Bale a déposé le malheureux Marc Bartra en 2014, lors de la finale de la Coupe du Roi, se permettant même de sortir des limites du terrain. Et bien ses moments de folie sont aussi chronométrés et nous avons, comme vous en avez désormais l'habitude, récapitulé les plus grands exploits de la vitesse dans un Top 10.

Les deux exemples cités précédemment (Kylian Mbappé et Gareth Bale) font bien évidemment partie de ce classement. On retrouve même le Français deux fois, lui qui enchaîne les performances à haute vitesse. Après 2018, il fut flashé à 38 km/h en avril 2019 lors d'une rencontre de championnat de France avec le Paris Saint-Germain, contre son ancien club, Monaco. Ce qui fait figurer Mbappé en deuxième position de ce classement. D'autres stars du ballon rond se retrouvent présentes. Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi, Alphonso Davies ou encore Arjen Robben ont atteint des vitesses folles ces dernières années. Le Marocain et l'Américain font d'ailleurs leur apparition dans le Top 10. Et avec leur jeune âge vont sans doute gagner des places au fil des ans.

Quelques surprises se retrouvent aussi dans le classement. Du moins, on ne se doutait pas que ces hommes avaient une telle pointe de vitesse. On pense à Dimitri Oberlin ou Youcef Atal, qui étaient déjà présents l'an passé. Mais un petit nouveau fait son apparition à la 10e position, il s'agit du Stéphanois Yvann Maçon. Lors d'une rencontre de Ligue 1 en début de saison, le jeune joueur a été flashé à 36,4 km/h par les radars de la LFP. L'international Espoirs a malheureusement été coupé dans son élan juste après, avec les Espoirs français justement, étant victime d'une rupture du ligament croisé et devant mettre entre parenthèses sa progression quelques mois.

L’intégralité du Top 10 des joueurs les plus rapides du monde est à retrouver dans la vidéo ci-dessus.