LdC : la réaction à chaud de Marquinhos

La suite après cette publicité

Alors que le PSG avait ouvert le score par l'intermédiaire de Marquinhos (1-0, 15e), Manchester City a tout renversé dans cette demi-finale aller de Ligue des champions disputée au Parc des Princes, grâce à Kevin De Bruyne d'abord (1-1, 64e), puis Riyad Mahrez (2-1, 71e). Idrissa Gueye a lui ensuite été expulsé pour un tacle assassin sur Gundogan (78e). Une deuxième mi-temps cauchemardesque qui hypothèque sérieusement les chances de qualification du club de la capitale avant le match retour la semaine prochaine. Sur RMC Sport, Marquinhos a livré sa réaction à chaud.

« C'est vrai, la deuxième mi-temps, on a été trop derrière, on n'arrivait pas à sortir. L'équipe de City a été plus agressive a joué plus haut. C'était ça la difficulté. Il faut arriver à être plus régulier sur les deux mi-temps. Il nous reste encore 90 minutes. Il faut faire une meilleure performance pour passer en finale. (...) C'est dur quand tu cours derrière le ballon et que tu n'arrives pas à sortir avec le ballon. (…) On a été plus costauds dans d'autres matches comme ça. Aujourd'hui, on prend deux buts vraiment bêtes. Ce sont des détails, c'est la Ligue des Champions. Il faut que ces petits détails, on les gère mieux, qu'on reste costaud dans la difficulté et qu'on profite de nos bons moments. »