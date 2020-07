Ces joueurs libres qui vont dynamiter le mercato

La fin des championnats rime avec mercato, mais aussi avec fin de contrat. Et pour cette clôture de la saison 2019/2020, le contexte est particulier. En effet, perturbé par la pandémie de Coronavirus, l'exercice actuel va offrir deux vagues de joueurs en fin de contrat. Tout d'abord, ceux qui sont allés au terme de leur contrat le 30 juin, puis ceux qui vont finir la saison au sein de leur club avant d'aller retrouver une nouvelle formation. Actuellement, Edinson Cavani est libre. Suite à l'arrêt de la Ligue 1, l'attaquant uruguayen n'a pas poursuivi avec le PSG en vue des finales de Coupes Nationales et du Final 8 de la Ligue des Champions. El Matador a déjà des pistes comme l'Atlético de Madrid l'hiver dernier, mais aussi de formations comme Boca Juniors, l'Inter Milan ou Newcastle. Edinson Cavani n'aura pas de difficulté à trouver chaussure à son pied. Son désormais ancien partenaire au Paris Saint-Germain Adil Aouchiche est lui aussi libre n'ayant pas signé professionnel avec le club de la capitale. Cependant, le milieu offensif est bien parti pour s'engager du côté de l'AS Saint-Étienne.

Malang Sarr a l'embarras du choix

Au même poste, deux anciennes gloires comme Mario Götze (Borussia Dortmund) et Samir Nasri (Anderlecht) devraient attirer plusieurs équipes. Annoncé à Nice, le premier cité est aussi annoncé du côté de l'AC Milan et de l'Atlético de Madrid. Il se dirige vers un départ de la Bundesliga. Le second qui reste sur une expérience compliquée à Anderlecht pourra également rendre service à plusieurs formations. N'ayant pas voulu prolonger avec l'OGC Nice, Malang Sarr devrait avoir pas mal de touches. Suivi en Bundesliga par des équipes telles que le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach ou encore le TSG Hoffenheim, il a récemment vu son nom associé au Torino. À Nice toujours, le milieu de terrain Arnaud Lusamba est libre. Âgé de 23 ans, il a les qualités pour faire du bien à une équipe de Ligue 1. En France toujours, Nicolas Gaitan n'a pas eu l'occasion de vraiment s'exprimer au LOSC. Profil d'expérience, l'ancien de Benfica et de l'Atlético de Madrid peut encore apporter. En Angleterre, plusieurs affaires sont à saisir. On pense à Nathaniel Clyne qui sera libre après plusieurs saisons à Liverpool. Valeur sûre du championnat, Ryan Fraser est également disponible après de belles saisons à Bournemouth. Ancien gardien de Manchester City et désormais de Burnley, Joe Hart est libre de s'engager où il le souhaite tout comme son ancien partenaire Aaron Lennon.

N'ayant pas prolongé son bail avec Lille, Loïc Rémy va se lancer un nouveau défi. L'attaquant français se dirige vers Benevento promu en Serie A. Les Sorciers visent aussi Mario Mandzukic libre après la fin de son contrat avec Al-Duhail SC. La Fiorentina est également très intéressée par l'attaquant croate. Les Allemands Max Kruse (ex Fenerbahce) et Benedikt Höwedes (ex Lokomotiv) peuvent apporter à certaines formations de Bundesliga. Non conservé par Valence, Ezequiel Garay reste un joueur fiable qui peut intéresser. Plus fantasque et désormais libre, Juan Iturbe va chercher un nouveau défi après son flop du côté de l'AS Roma et les nombreux prêts qui ont suivi. Anciens joueurs de Ligue 1 ou encore présents l'année dernière, Cheikh Ndoye (ex Birmingham), Mathieu Dossevi (ex Toulouse), Yaya Sanogo (ex Toulouse), Kevin Mirallas (ex Antwerp) et Théo Valls (ex Nîmes) peuvent aider certaines écuries de l'élite française. Enfin, Antonio Valencia libre depuis son départ de Manchester United à l'été 2019 peut également faire figure d'opportunité pour un club qui nécessite d'un élément d'expérience.

Des gros coups à saisir

La pandémie de Coronavirus a obligé certains clubs à prolonger le contrat de leurs éléments afin de terminer la saison. Pour autant, ils seront libres après la fin des championnats ou des compétitions européennes. Le Paris Saint-Germain qui doit aborder la finale de la Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne, la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais et le Final 8 de la Ligue des Champions a su conserver un peu plus longtemps Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting. Légende du club, le premier entend rester en Europe encore deux ans et dispose de touches en Angleterre avec notamment Tottenham qui se montre intéressé. Le second aurait également l'embarras du choix et ne devrait pas rester libre très longtemps une fois parti du Paris Saint-Germain. Partant sur un nouveau projet avec Frank Lampard, Chelsea est en train de se séparer de deux anciennes gloires. Ainsi, Willian et Pedro seront priés de partir. Le premier dispose de plusieurs possibilités, son nom étant lié à Tottenham ou encore Manchester United. De son côté, Pedro a de fortes chances de rejoindre l'AS Roma. Champion d'Angleterre, Liverpool va perdre un de ses anciens. Plombé par les blessures, Adam Lallana n'est qu'un joker de luxe dans l'effectif de Jürgen Klopp. Si Tottenham et Arsenal pourraient tenter le coup, Leicester est le club le plus intéressé.

Les Foxes vont perdre le Français Nampalys Mendy. Libre après une saison où il n'a joué que sept matches, le milieu de terrain avait vu son nom associé à Bordeaux et pourrait aider en Ligue 1. Toujours en Premier League, Jan Vertonghen n'est pas vraiment dans les plans de José Mourinho dans le futur. Un retour à l'Ajax Amsterdam est possible tout comme une arrivée du côté de l'Inter Milan. Légende de Manchester City, David Silva va changer d'air après 10 saisons passées avec les Sky Blues. Le Vissel Kobe, l'Inter Miami, le Real Betis Balompié et le Valencia CF seraient sur les rangs pour l'instant. Arrivé à Schalke 04 en 2016, Benjamin Stambouli a été plutôt en vue dans le championnat allemand. Si une prolongation reste possible, il pourrait aussi aller voir ailleurs. Annoncé comme l'une des pistes de l'Olympique de Marseille, Daler Kuzyaev (Zenit) pourrait animer le mercato. Le milieu russe du Zenit est aussi annoncé à Hoffenheim, Wolfsbourg, Valence et Bordeaux même si ce sera compliqué financièrement pour les Girondins.

Son compère Artem Dzyuba qui a marqué 16 buts et délivré 13 passes décisives en 26 matches de championnat à de très grandes chances de poursuivre l'aventure avec le club russe. Arrivé cet hiver à Valladolid, Hatem Ben Arfa n'a pas beaucoup joué. Le joueur de 33 ans a pris part à cinq rencontres de Liga sur quinze matches et n'a connu que deux titularisations. Revenu à Villarreal lors de l'été 2018, Santi Cazorla est encore meilleur cette saison. Arrivant en fin de contrat, il pourrait rester avec le sous-marin jaune, prendre sa retraite ou bien voir ailleurs. C'est d'ailleurs vers le club qatari d'Al Sadd qu'il est pressenti. Préparant un nouveau projet avec Ralf Rangnick qui se prépare à devenir entraîneur et manager du club, l'AC Milan va perdre trois anciens. Arrivé cet hiver, Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) a redonné du tonus aux Lombards, mais ne devrait pas s'inscrire dans le futur projet malgré des prestations très intéressantes. Dans un rôle de joker cette saison, Giacomo Bonaventura (Milan) ne devrait pas être considéré tout comme Lucas Biglia (AC Milan). Toujours en Serie A, José Callejon (Napoli) et Senad Lulic (Lazio) pourraient être de belles opportunités si leurs clubs ne parviennent pas à les prolonger.