La série Netflix sur José Mourinho approche

« Un documentaire sur moi commence à être tourné ce jeudi sur Netflix et il y a des nouvelles choses qui seront dévoilées sur moi». Avant son éviction de la Roma, José Mourinho nous avait fait le teasing. Désormais sans club, même si désormais en négociation avec un club saoudien, le coach portugais va pouvoir voir son documentaire prochainement puisque « The Special One » est dans sa phase terminale.

Netlix a annoncé hier l’arrivée du documentaire en 2025 sur sa plateforme. Pour la réalisation de « The Special One », Netflix a choisi les mêmes producteurs de « Beckham », sorti en 2023. Contenu du personnage, de sa carrière et de ses frasques, le documentaire s’annonce loin d’être ennuyeux.