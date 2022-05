La ministre des Sports en remet une couche sur Liverpool

Les suites de la finale de la Ligue des Champions font toujours parler. Après une première intervention remarquée à RTL où elle accuse l'organisation et l'encadrement du déplacement des supporters de Liverpool, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra en a remis une couche dans un entretien accordé à L'Equipe et Le Parisien. Elle s'en prend de nouveau au club anglais. « Ce que je tiens à exprimer au club de Liverpool, c’est que c’est un immense club qui a marqué l’histoire du football, qui fait rêver des générations d’enfants dont les miens. Il y a eu un certain nombre de comportements qui n’auraient pas dû se produire, et probablement ce que je perçois à ce stade comme un déficit d’encadrement. »

Pour étayer ses propos, AOC affirme que le Real Madrid a bien mieux organisé le déplacement de ses fans à Saint-Denis, tout en s'excusant pour les supporters anglais qui n'ont pas pu pénétrer dans l'enceinte du Stade de France, malgré des billets valables . « Les enquêtes, celles de l’UEFA et du parquet de Bobigny, vont établir l’exactitude des faits, les volumes, trafic ou pas trafic, ce qu’il s’est passé exactement. Je crois qu’on a tous besoin de comprendre. Ce qui est ressorti des témoignages de tout le monde, c’est qu’il y a eu une grande différence entre la façon dans le club du Real Madrid avait encadré les supporters et celle beaucoup plus libre, diffuse, de Liverpool. »