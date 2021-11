Les 8 stars de Manchester United trahies par Ole Gunnar Solskjaer

La suite après cette publicité

Tout ira mieux, tu verras. Voilà en somme le discours qu'Ole Gunnar Solskjaer tient depuis le début de saison à ses joueurs en manque de temps de jeu. Oui mais voilà, ces derniers peinent à voir les promesses du manager norvégien se concrétiser alors que Manchester United traverse un début de saison très compliqué sur le plan des résultats (6e place en Premier League, à 9 points du leader, Chelsea).

Et pourtant, le technicien scandinave avait reconnu lors de réunions avec son groupe cet été qu'il avait parfois mal géré ses troupes la saison passée, épuisant certains éléments au détriment d'autres, ce qu'il avait promis de ne plus faire. Des paroles en l'air se disent donc aujourd'hui certains membres du vestiaire mancunien, expliquent ESPN et le Telegraph.

Mécontentement et frustration

Selon les médias anglophones, huit stars - d'autres joueurs pourraient aussi être concernés - sont particulièrement remontées contre leur coach, accusé de leur avoir ouvertement menti. Sont cités Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Bailly, Diogo Dalot, Juan Mata et Alex Telles. Il leur avait tous demandé d'être patients, leur assurant que leur tour viendrait. Certains ont mis leur velléité de départ en sourdine cet été, mais attendent toujours leur chance...

La frustration monte donc dans les rangs de ces Red Devils-là, d'autant que, malgré les résultats en dents de scie, OGS ne fait toujours pas appel à certains d'entre eux et continue donc, selon eux, de piétiner la promesse qu'il leur avait faite il y a quelques semaines. Lingard et van de Beek en ont pris acte et cherchent une solution pour janvier. D'autres pourraient suivre. À moins que ce ne soit Ole Gunnar Solskjaer himself qui prenne la porte d'ici là, la rumeur envoyant Zinedine Zidane à Old Trafford se voulant toujours plus insistante...