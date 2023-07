Le Bayern Munich veut jouer un mauvais tour à l’Arabie saoudite dans le dossier Fabinho !

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain brésilien Fabinho devrait quitter Liverpool cet été. Et l’heureux élu qui devrait s’offrir ses services pour la saison à venir s’appelle Al-Ittihad, club qui a déjà accueilli les Français Karim Benzema (ex-Real Madrid), N’Golo Kanté (ex-Chelsea) ou encore le Portugais Jota (ex-Celtic). Et le club champion d’Arabie saoudite ne compte pas s’arrêter là, puisqu’il espère accueillir l’ancien Monégasque.

Car oui, l’international auriverde (29 sélections) a [déjà accepté l’offre de la formation basée à Jeddah](a accepté l’offre d’Al-Ittihad et attend l’accord entre les deux clubs) et attend l’accord entre les deux clubs, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site la semaine passée. Un nouveau départ dans l’entrejeu des Reds pour le Royaume, avant celui attendu du capitaine Jordan Henderson, que son ancien coéquipier, Steven Gerrard - aujourd’hui coach d’Al-Ettifaq, souhaite signer.

Mais l’histoire ne se termine pas là puisqu’une grande écurie européenne surveillerait la situation de Fabinho dans ce mercato : le Bayern Munich. En effet, selon les dernières informations de Sky Sport Germany, le club bavarois garderait un œil sur la situation du milieu brésilien, en cas d’échec des discussions entre le principal concerné et les deux clubs. Pour le moment, c’est le joueur de 29 ans qui attend un accord entre le LFC et le club saoudien pour finaliser son transfert.

La chaîne de télévision allemande ajoute que le champion de Bundesliga en titre est conscient de l’avancée des négociations qui enverraient le joueur polyvalent - pouvant jouer sentinelle, latéral droit et défenseur central - à la Saudi Pro League. Si accord il y a, l’ancien de l’AS Monaco signera un contrat de trois ans avec le club de l’ouest du pays. Le FCB garde un petit espoir puisqu’il collerait parfaitement au profil demandé par Thomas Tuchel pour renforcer son milieu, en plus des bonnes relations entre le club et son agent, un certain Jorge Mendes…