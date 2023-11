AC Milan : la disasterclass d’Olivier Giroud enflamme l’Italie

Pendant que le Paris Saint-Germain galérait face à Newcastle (1-1) hier soir, l’AC Milan accueillait le Borussia Dortmund dans le même temps. Les Rossoneri, avant-derniers du groupe F avant le coup d’envoi de la rencontre, voulaient s’imposer et remonter au classement. Mais les Italiens se sont cassés les dents sur une redoutable équipe du BVB, qui s’est finalement imposée 3 à 1. Un coup dur pour Milan, qui est actuellement dernier de son groupe avec Newcastle (5 points chacun).

Mais tout reste encore possible pour les coéquipiers d’Olivier Giroud (37 ans). Un joueur qui a vécu une soirée très compliquée hier soir. C’est lui d’ailleurs qui s’affiche en une des principaux médias transalpins ce mercredi matin. "Grosses erreurs et manque de confiance : la mauvaise soirée de Giroud", titre la Gazzetta dello Sport avant d’ajouter : «Milan a été battu 3-1 à San Siro par le Borussia Dortmund et le chemin vers les huitièmes de finale s’est compliqué. Le protagoniste négatif de la soirée était Olivier Giroud, l’homme des grands matches, qui s’est plutôt manqué contre les jaunes et noirs.»

Giroud a vécu un calvaire

Dans ses pages intérieures, la publication au papier rose, qui lui a donné la note de 4,5, en a remis une couche sur le Français, qui a manqué un pénalty. Même note du côté du Corriere dello Sport, qui a ajouté le commentaire suivant : «il a échoué. L’erreur l’affecte fortement pour le reste de la partie.» Il est vrai que l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea n’a pas joué son meilleur match sous les couleurs de l’AC Milan. Il a même presque tout raté hier soir. D’ailleurs, Sky Italia lui a donné aussi un 4,5 et l’a qualifié de flop, tout comme Mike Maignan. Mais son club garde confiance en lui pour la suite de l’aventure.

Son entraîneur, Stefano Pioli, a confié après le match. «C’était une soirée très négative, nous avons perdu un match. Une fois qu’ils étaient en tête, ils ont fait ce qu’ils voulaient. Nous n’avons pas bien défendu à 2-1 et nous avons également eu du mal à cause de la blessure de Thiaw (…) Il y avait moins de qualité. Nous avons beaucoup créé mais nous n’avons pas su profiter des opportunités alors que nous aurions pu prendre l’avantage, puis nous avons eu du mal contre une équipe qui est impitoyable à la reprise, quand le niveau s’est élevé (…) C’est dommage car nous aurions pu marquer encore quelques buts. »Un message envoyé à ses attaquants, dont il attendra plus lors de l’ultime journée face à Newcastle. Tout est encore possible pour Giroud et les siens.