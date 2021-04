OM : Pablo Longoria se prononce sur l'avenir de Milik

La suite après cette publicité

Pablo Longoria avait donné rendez-vous aux médias ce mercredi pour une conférence de presse. Le président de l'OM avait prévu de s'exprimer sur tous les sujets liés au club olympien. L'occasion pour le principal protagoniste d'évoquer les contours de l'effectif marseillais pour la saison prochaine. Et forcément, la situation d'Arkadiusz Milik cristallise l'attention. Auteur de cinq réalisations en Ligue 1 depuis son arrivée à l'OM, l'attaquant polonais pourrait s'envoler vers d'autres cieux dès cet été. Interrogé sur ce dossier brûlant, Pablo Longoria a distillé quelques informations intéressantes.

« On a le contrôle de Milik, c'est un joueur de l'OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. C'est un prêt avec obligation d'achat et des paiements qui, s'ils font faits, feront de lui un joueur de l'OM. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. Pour prendre les décisions, il faut toujours trois personnes. Les joueurs ont beaucoup de contrôle sur la situation mais il faut négocier avec nous. Dans un marché, il y a toujours une possibilité de joueur dans un grand club européen. Il n'y a pas de parole donnée en cas d'offre d'un grand club. C'est toujours une question de négociations. L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content, » a ainsi lâché Longoria. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters marseillais !